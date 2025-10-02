Батраков рассказал, что поменялось в игре соперников по отношению к нему

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отметил, что соперники стали играть плотнее против него в матчах, поэтому ему приходится быстрее принимать решения.

— Что поменялось в игре соперников по отношению к тебе?

— После первых 6 месяцев начали следить. Общались с игроками других клубов, иногда на теориях уделяют отдельно внимание. Играют плотнее, значит, надо быстрее принимать решения.

Приходится опускаться где-то пониже, чтобы что-то создать. Получать мяч между линиями намного реже удается.

— Какой вопрос больше всего надоел?

— Вопросы про слухи и европейские команды, наверное, уже поднадоели. И тяжело отвечать на них, потому что никакой конкретики пока нет. Просто стараюсь обходить их стороной.

— Как ты работаешь с инфошумом?

— Практически все футбольные паблики в телеграмме закинул в архив, изредка захожу. После матчей стараюсь не заходить, абстрагироваться от футбола. Когда эмоции утихают, после положительных или отрицательных игр захожу. Банально — «Спорт-Экспресс», «РБ Спорт», — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.