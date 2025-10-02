Семак — об игре с «Акроном»: «Мы не держим в голове результаты прошлых матчей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата России против «Акрона».

Игра команд состоится 4 октября и начнется в 13.00 по московскому времени.

«Думаю, что несмотря на серию «Акрона», все матчи проходят достаточно напряженно. И в кубковом матче провели большую ротацию и мы, и они — семь-восемь человек, которые не принимали участие в кубковой игре. С этой точки зрения думаю, что команды максимально готовы к матчу чемпионата», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Также тренер ответил, настраивает ли он свою команду как на матч-реванш после поражения от «Акрона» (1:2) на своем поле в 18-м туре РПЛ сезона-2024/25.

«Нет, мы не держим в голове результаты прошлых матчей. Были и неудачные, были и хорошие, когда мы побеждали. Каждый матч — это отдельно взятая история. Мы сейчас думаем только о том, как сделать максимум в следующей встрече с «Акроном». То, что было год или полгода назад, конечно, не имеет значения», — добавил он.

После 10 туров «Зенит» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Акрон» с 7 баллами располагается на 14-й строчке.