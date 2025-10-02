Футбол
Сегодня, 17:45

Батраков: «В воскресенье с удовольствием посмотрю ЦСКА — «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, какие футбольные матчи смотрит в свободное время.

— Когда есть интерес, могу посмотреть Лигу чемпионов, — начал Батраков. — Где-то могу отдохнуть от футбола, так как много тренировок.

— Какую команду в РПЛ и Европе, помимо «Локомотива», хотел бы посмотреть?

— После вчерашнего матча включил в автобусе сразу «Барселону» и «ПСЖ». Российская команда или игрок? На игрока, наверное, нет. В воскресенье будет ЦСКА — «Спартак», с удовольствием посмотрю. Могу включить и «Ростов». «Манчестер Юнайтед» не всегда удается посмотреть, не всегда есть желание. Но какие-то громкие матчи, например, с «Сити», могу посмотреть

— Аршавин говорил мне, что еще год назад хотел тебя, Захаряна, Тюкавина в «Зенит», — сказал Дмитрий Шнякин.

— Первый раз слышу, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • gan75

    За кого болеть то будешь?

    02.10.2025

  • _Точный счёт Матчей_

    "Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Лига Европы 19:45 Фенирбахче - Ницца Первый Тайм Фенирбахче Забьёт Да Коэффициент 1,80 (На данное событие есть Коэффициент Около 6) Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    02.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

