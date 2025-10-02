Батраков: «В воскресенье с удовольствием посмотрю ЦСКА — «Спартак»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос о том, какие футбольные матчи смотрит в свободное время.

— Когда есть интерес, могу посмотреть Лигу чемпионов, — начал Батраков. — Где-то могу отдохнуть от футбола, так как много тренировок.

— Какую команду в РПЛ и Европе, помимо «Локомотива», хотел бы посмотреть?

— После вчерашнего матча включил в автобусе сразу «Барселону» и «ПСЖ». Российская команда или игрок? На игрока, наверное, нет. В воскресенье будет ЦСКА — «Спартак», с удовольствием посмотрю. Могу включить и «Ростов». «Манчестер Юнайтед» не всегда удается посмотреть, не всегда есть желание. Но какие-то громкие матчи, например, с «Сити», могу посмотреть

— Аршавин говорил мне, что еще год назад хотел тебя, Захаряна, Тюкавина в «Зенит», — сказал Дмитрий Шнякин.

— Первый раз слышу, — сказал Батраков на мероприятии WINLINE игрок месяца.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.