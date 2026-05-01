Батраков и Ньямси пропустят матч «Локомотива» с «Балтикой»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и защитник Жерзино Ньямси из-за перебора желтых карточек не сыграют в матче с «Балтикой» в 29-м туре РПЛ.

Футболисты получили предупреждения в матче с московским «Динамо» (1:1) в 27-м туре. Также по ходу матча повреждения получили защитник Сесар Монтес и нападающий Николай Комличенко.

«Локомотив» дома сыграет против «Балтики» 10 мая. После 28 матчей железнодорожники с 50 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» (46 очков) идет пятой в турнирной таблице, но у калининградцев есть игра в запасе.

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