Раков: «Вернулся в «Локомотив», восстанавливаюсь»

Полузащитник «Локомотива» Вадим Раков ответил на вопрос о своем состоянии здоровья.

«Вернулся в «Локомотив», восстанавливаюсь. Но больше сказать ничего не могу. Победа «Крыльев» над «Спартаком»? Неожиданно!» — сказал Раков.

За «Крылья Советов» Раков на правах аренды играл с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 в 11 матчах он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении форварда из самарского клуба из-за полученной травмы.

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