Баринов взял на себя ответственность за большую часть поражений «Локомотива»

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов принес извинения болельщикам за последние результаты команды.

8 октября «Локомотив» на выезде уступил «Сочи» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ.

После этого «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Беру ответственность за большую часть поражений команды на себя — как капитан команды. Сейчас нужно работать еще усерднее, чтобы выйти из ситуации, в которой мы оказались. Надеюсь, получится ее выправить», — приводит слова Баринова ТАСС.

«Локомотив» после 12 туров занимает 14-е место в РПЛ с девятью очками. «Локо» проиграл пять последних матчей в РПЛ с общим счетом 3:13.