Баринов прокомментировал возвращение на поле после разрыва крестообразной связки
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал возвращение на поле после восстановления от разрыва крестообразной связки колена.
«Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперед! Всем спасибо за веру и поддержку», — написал у себя в Instagram Баринов.
27 февраля 24-летний россиянин вышел на замену в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0). Он не играл с 23 августа 2020 года — с момента, как получил травму колена в игре 4-го тура чемпионата против «Спартака» (1:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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