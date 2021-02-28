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Баринов прокомментировал возвращение на поле после разрыва крестообразной связки

08:37
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал возвращение на поле после восстановления от разрыва крестообразной связки колена.

«Победа в дерби и самый долгожданный момент. Счастлив быть с командой на поле! Теперь только вперед! Всем спасибо за веру и поддержку», — написал у себя в Instagram Баринов.

Публикация от Dmitriy Barinov (@dima_barinov)

27 февраля 24-летний россиянин вышел на замену в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0). Он не играл с 23 августа 2020 года — с момента, как получил травму колена в игре 4-го тура чемпионата против «Спартака» (1:2).

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