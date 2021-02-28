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Жена Карпина считает, что Песьякова необходимо вызвать в сборную России

10:49
Дарья Карпина. Фото Instagram Сторис Дарьи Карпиной. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья в своем Instagram высказалась об игре голкипера Сергея Песьякова в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:2).

«Если еще и после такого матча Сергей Песьяков не будет вызван в сборную, то я не знаю», — написала Крпина в сторис в соцсети.

32-летний Песьяков был признан лучшим игроком этого матча. В следующем туре «Ростов» сыграет с «Сочи». Встреча состоится 6 марта и начнется — в 19.00 по московскому времени.

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