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Соу — о дубле в ворота «Зенита»: «Прекрасное начало»

01:09
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Форвард «Ростова» Али Соу прокомментировал свой дубль в матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:2).

«Что за битва! Прекрасное начало», — написал Соу в Instagram.

Для 26-летнего гамбийца эта встреча стала дебютной за ростовский клуб. Форвард был арендован клубом в зимнее трансферное окно.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 42 очка. «Ростов» идет на пятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против казанского «Рубина» 8 марта, «Ростов» 6 марта примет «Сочи».

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