Соу — о дубле в ворота «Зенита»: «Прекрасное начало»
Форвард «Ростова» Али Соу прокомментировал свой дубль в матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (2:2).
«Что за битва! Прекрасное начало», — написал Соу в Instagram.
Для 26-летнего гамбийца эта встреча стала дебютной за ростовский клуб. Форвард был арендован клубом в зимнее трансферное окно.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 42 очка. «Ростов» идет на пятой строчке, имея в активе 33 очка. В следующем туре петербуржцы в гостях сыграют против казанского «Рубина» 8 марта, «Ростов» 6 марта примет «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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