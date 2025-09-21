Баринов — после матча с махачкалинским «Динамо»: «Пару слов? У судьишки спросите»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на судейство в матче 9-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:1).
— Дмитрий, можно пару слов?
— У судьишки спросите, — приводит слова Баринова сайт matchtv.ru.
«Локомотив» (17 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Динамо» (9) идет десятым в турнирной таблице.
В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Рубин». Матч пройдет 27 сентября. Махачкалинцы 28 сентября дома сыграет против «Сочи».
Источник: Сайт Матч ТВ
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