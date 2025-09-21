Мелехин — о победах «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком»: «Прибавилось везение»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился мнением об игре команды в последних матчах.

— За счет чего «Ростов» так прибавил в последних матчах, что удалось выиграть у ЦСКА и «Спартака»?

— Если честно, я думаю, по игре все плюс-минус осталось так же, как и до этого в проигранных матчах, — приводит слова Мелехина «Известия». — Просто прибавилось везение. Мы и до этого играли нормально, но результата не было. Потому что не везло — много допускали индивидуальных ошибок. Слава богу, сейчас всё это убрали и начали выигрывать.

— Что заставляло вас биться со «Спартаком» на победу с учетом того, что кубок от вас почти уплыл, шансов на второе место в группе мало и в лучшем случае вы сможете продолжить борьбу в турнире, выйдя с третьего места в «Путь регионов»?

— Я бы не сказал, что кубок от нас уплыл. Шансы на выход дальше еще есть. И мы будем до конца бороться за выход из группы или будем пытаться идти за трофеем через «Путь регионов». Мы всегда бьемся до конца и стараемся цепляться за любой шанс на проход дальше.

«Ростов» после 8 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В 9-м туре ростовчане 21 сентября сыграют на выезде с «Балтикой».