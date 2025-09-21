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21 сентября 2025, 02:11

Мелехин — о победах «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком»: «Прибавилось везение»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился мнением об игре команды в последних матчах.

— За счет чего «Ростов» так прибавил в последних матчах, что удалось выиграть у ЦСКА и «Спартака»?

— Если честно, я думаю, по игре все плюс-минус осталось так же, как и до этого в проигранных матчах, — приводит слова Мелехина «Известия». — Просто прибавилось везение. Мы и до этого играли нормально, но результата не было. Потому что не везло — много допускали индивидуальных ошибок. Слава богу, сейчас всё это убрали и начали выигрывать.

— Что заставляло вас биться со «Спартаком» на победу с учетом того, что кубок от вас почти уплыл, шансов на второе место в группе мало и в лучшем случае вы сможете продолжить борьбу в турнире, выйдя с третьего места в «Путь регионов»?

— Я бы не сказал, что кубок от нас уплыл. Шансы на выход дальше еще есть. И мы будем до конца бороться за выход из группы или будем пытаться идти за трофеем через «Путь регионов». Мы всегда бьемся до конца и стараемся цепляться за любой шанс на проход дальше.

«Ростов» после 8 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В 9-м туре ростовчане 21 сентября сыграют на выезде с «Балтикой».

Источник: Известия
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ФК Ростов
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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мелехин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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