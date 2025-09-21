Мелехин — о победах «Ростова» над ЦСКА и «Спартаком»: «Прибавилось везение»
Защитник «Ростова» Виктор Мелехин поделился мнением об игре команды в последних матчах.
— За счет чего «Ростов» так прибавил в последних матчах, что удалось выиграть у ЦСКА и «Спартака»?
— Если честно, я думаю, по игре все плюс-минус осталось так же, как и до этого в проигранных матчах, — приводит слова Мелехина «Известия». — Просто прибавилось везение. Мы и до этого играли нормально, но результата не было. Потому что не везло — много допускали индивидуальных ошибок. Слава богу, сейчас всё это убрали и начали выигрывать.
— Что заставляло вас биться со «Спартаком» на победу с учетом того, что кубок от вас почти уплыл, шансов на второе место в группе мало и в лучшем случае вы сможете продолжить борьбу в турнире, выйдя с третьего места в «Путь регионов»?
— Я бы не сказал, что кубок от нас уплыл. Шансы на выход дальше еще есть. И мы будем до конца бороться за выход из группы или будем пытаться идти за трофеем через «Путь регионов». Мы всегда бьемся до конца и стараемся цепляться за любой шанс на проход дальше.
«Ростов» после 8 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В 9-м туре ростовчане 21 сентября сыграют на выезде с «Балтикой».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -