Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ротора» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Какие-то серьезные выводы можно будет сделать только после матча против «Спартака». У «Ротора» сейчас ситуация близка к отчаянию. У них новый тренер. Максимум, что они могут сделать — упереться и сыграть автобусом. «Локомотив», как мне показалось после зимнего перерыва, готов сейчас лучше всех. После матчей сборной России всегда трудно что-то прогнозировать, но в этой встрече виден явный фаворит. Будет сенсация, если «Локомотив» потеряет очки», — сказал Баринов «СЭ».

Матч «Ротор» — «Локомотив» пройдет в Волгограде 3 апреля, в субботу. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)