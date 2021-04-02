Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Валерий Баринов — о матче с «Ротором»: «Будет сенсация, если «Локомотив» потеряет очки»

11:52
Теги:

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ротора» в рамках 24-го тура Тинькофф РПЛ.

«Какие-то серьезные выводы можно будет сделать только после матча против «Спартака». У «Ротора» сейчас ситуация близка к отчаянию. У них новый тренер. Максимум, что они могут сделать — упереться и сыграть автобусом. «Локомотив», как мне показалось после зимнего перерыва, готов сейчас лучше всех. После матчей сборной России всегда трудно что-то прогнозировать, но в этой встрече виден явный фаворит. Будет сенсация, если «Локомотив» потеряет очки», — сказал Баринов «СЭ».

Матч «Ротор» — «Локомотив» пройдет в Волгограде 3 апреля, в субботу. Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)

Ротор — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...