«Матч ТВ» покажет игры финального этапа молодежного первенства России

РФС, РПЛ и «Матч ТВ» договорились о показе десяти матчей финального этапа молодежного первенства России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Трансляция одного матча из каждого тура в группе 1 будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные игры параллельно покажет «Матч ТВ». Первый эфир на общедоступном федеральном канале пройдет 3 апреля — «Зенит» примет «Ахмат».

В группе 1 финального этапа выступают «Краснодар», «Спартак», «Ахмат», «Сочи», «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Строгино».

Расписание трансляций на апрель:

3 апреля

12:00 «Зенит» — «Ахмат»

7 апреля

16:00 «Спартак» — «Рубин»

14 апреля

«Локомотив» — «Ростов»

21 апреля

«Спартак» — ЦСКА

28 апреля

«Зенит» — «Спартак»