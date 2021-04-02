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«Матч ТВ» покажет игры финального этапа молодежного первенства России

11:20
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РФС, РПЛ и «Матч ТВ» договорились о показе десяти матчей финального этапа молодежного первенства России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Трансляция одного матча из каждого тура в группе 1 будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные игры параллельно покажет «Матч ТВ». Первый эфир на общедоступном федеральном канале пройдет 3 апреля — «Зенит» примет «Ахмат».

В группе 1 финального этапа выступают «Краснодар», «Спартак», «Ахмат», «Сочи», «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Строгино».

Расписание трансляций на апрель:

3 апреля
12:00 «Зенит» — «Ахмат»

7 апреля
16:00 «Спартак» — «Рубин»

14 апреля
«Локомотив» — «Ростов»

21 апреля
«Спартак» — ЦСКА

28 апреля
«Зенит» — «Спартак»

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26419.html

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