«Матч ТВ» покажет игры финального этапа молодежного первенства России
11:20
РФС, РПЛ и «Матч ТВ» договорились о показе десяти матчей финального этапа молодежного первенства России, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Трансляция одного матча из каждого тура в группе 1 будет доступна на канале «Матч Премьер», а отдельные игры параллельно покажет «Матч ТВ». Первый эфир на общедоступном федеральном канале пройдет 3 апреля — «Зенит» примет «Ахмат».
В группе 1 финального этапа выступают «Краснодар», «Спартак», «Ахмат», «Сочи», «Ростов», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Рубин» и «Строгино».
Расписание трансляций на апрель:
3 апреля
12:00 «Зенит» — «Ахмат»
7 апреля
16:00 «Спартак» — «Рубин»
14 апреля
«Локомотив» — «Ростов»
21 апреля
«Спартак» — ЦСКА
28 апреля
«Зенит» — «Спартак»
Дополнительная информация:
7
Зачет
vs
4
Офсайд
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