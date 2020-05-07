«Банки самогона, с гитарой на заборе». Глушаков вспомнил о чемпионстве «Спартака»

Три года назад «Спартак» впервые с 2001 года оформил чемпионство. Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, выступавший тогда за московскую команду, посвятил этому событию пост в Instagram.

— Пока мы остаемся дома и пока неизвестно, что будет с этим сезоном, можно вспомнить что-то хорошее из прошлого, — написал Глушаков. — Тем более сегодня как раз тот день. Это было ровно три года назад — банки самогона, с гитарой на заборе и всеобщее единение и эйфория. Респект Андрею Аршавину за разговор и воспоминания. Такие моменты остаются на всю жизнь — для всех болельщиков, для команды, для меня. Вспоминаю, как это было и что было потом. В архивах попробую найти видео про эту самую банку — такого еще никто не видел.