«Балтика» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 29 ноября

«Балтика» и «Спартак» сыграют в 17-м туре чемпионата России в субботу, 29 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 17-й тур.

29 ноября 2025, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

После 16 туров Премьер-лиги команда из Калининграда набрала 29 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Красно-белые с 28 очками располагаются на шестом месте в чемпионате России.

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