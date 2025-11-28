Шабанхаджай продлил контракт с «Рубином» до 2030 года

«Рубин» объявил о продлении контракта с нападающим Дарданом Шабанхаджаем.

Новое соглашение с 24-летним австрийским игроком рассчитано до 2030 года.

Шабанхаджай выступает за «Рубин» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард провел 21 матч во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Всего на его счету 9 забитых мячей и 6 голевых передач в 62 играх за казанскую команду.

Ранее в своей карьере нападающий играл за словенскую «Муру», австрийские «Штурм» и «Капфенберг».

После 16 туров «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата России.