Агент нападающего «Крыльев Советов» Гайча опроверг информацию о возможном возвращении игрока в ЦСКА зимой

Агент нападающего Адольфо Гайча Пабло Каро ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении игрока в ЦСКА после аренды в «Крыльях Советов» зимой.

— Возможно ли возвращение Гайча в ЦСКА уже зимой из аренды в «Крыльях Советов»?

— Нет, данный сценарий развития событий нереален, — сказал Каро «СЭ».

26-летний Гайч в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 6 матчей и не отличился результативными действиями.

Контракт нападающего с ЦСКА действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,4 миллиона евро.