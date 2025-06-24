«Балтика» объявила о переходе нападающего Оффора из «Арды»

«Балтика» объявила о подписании нападающего Чинонсо Оффора.

Контракт с форвардом подписан до 30 июня 2029 года.

«Мы приветствуем Чинонсо в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении в Telegram-канале команды.

Сезон-2024/25 Оффор провел в «Арде». За болгарский клуб 25-летний нигериец забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчей.

Ранее футболист также выступал за «Бинатли», «Даугавпилс», РФШ, «Чикаго», «Зюлте-Варегем» и «Монреаль».