«Балтика» объявила о переходе нападающего Оффора из «Арды»
«Балтика» объявила о подписании нападающего Чинонсо Оффора.
Контракт с форвардом подписан до 30 июня 2029 года.
«Мы приветствуем Чинонсо в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении в Telegram-канале команды.
Сезон-2024/25 Оффор провел в «Арде». За болгарский клуб 25-летний нигериец забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 37 матчей.
Ранее футболист также выступал за «Бинатли», «Даугавпилс», РФШ, «Чикаго», «Зюлте-Варегем» и «Монреаль».
Источник: ФК «Балтика»
