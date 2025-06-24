Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева сообщил о подаче апелляции в Мосгорсуд с целью изменения меры пресечения

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» сообщил о намерении изменить меру пресечения своего подзащитного.

«Сегодня утром мы подали апелляционную жалобу в Мосгорсуд с целью обжаловать постановление суда от 21 июня по изменению меры пресечения», — сказал Добровинский «СЭ».

В субботу, 21 июня, Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.