Агент Гайича подтвердил информацию, что игрок продлил контракт с ЦСКА до 2027 года

Агент защитника ЦСКА Милана Гайича Раде Чалдович ответил на вопрос «СЭ» о продлении контракта футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА продлит контракт с 29-летним сербом до лета 2027 года.

«Информация о том, что Милан Гайич продлил контракт с ЦСКА до лета 2027 года соответствует действительности. Милан остается в ЦСКА», — сказал Чалдович «СЭ».

Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В прошлом сезоне 29-летний сербский защитник провел за клуб 31 матч и забил 1 гол.