Комментатор Гусев считает, что «Динамо» не проиграет в матче с ЦСКА
Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился прогнозом на матч пятого тура РПЛ «Динамо» (Москва) — ЦСКА.
«Динамо» не проиграет. Вот мой прогноз. И знаете, статистически пять последних матчей, если не считать затесавшуюся товарищескую встречу, «Динамо» у ЦСКА не выигрывает. Четыре поражения и 0:0 ничья на Кубок. «Динамо» не может продолжить такую неприятную для себя серию на своем поле», — сказал Гусев в шоу «Игра в умного» на канале Федерации нард России.
Матч «Динамо» и ЦСКА пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа. Начало в 18:00 по московскому времени.
Источник: Шоу «Игра в умного»
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2
