Комментатор Гусев считает, что «Динамо» не проиграет в матче с ЦСКА

Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился прогнозом на матч пятого тура РПЛ «Динамо» (Москва) — ЦСКА.

«Динамо» не проиграет. Вот мой прогноз. И знаете, статистически пять последних матчей, если не считать затесавшуюся товарищескую встречу, «Динамо» у ЦСКА не выигрывает. Четыре поражения и 0:0 ничья на Кубок. «Динамо» не может продолжить такую неприятную для себя серию на своем поле», — сказал Гусев в шоу «Игра в умного» на канале Федерации нард России.

Матч «Динамо» и ЦСКА пройдет на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа. Начало в 18:00 по московскому времени.