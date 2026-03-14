Аршавин — о Василии Уткине: «Много его высказываний можно найти обо мне, которые кусают, подначивают»

Бывший игрок сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в новом выпуске FONtour оценил роль комментатора Василия Уткина в спортивной журналистике.

— Я его не застал, если застал, то уже поздним. Я знал о нем, понятно, по НТВ плюс. Я, кстати, не думаю, что Вася меня любил, если честно. Много его высказываний можно найти обо мне — не то что нелицеприятных, а таких, которые кусают, подначивают и так далее. Но в целом, конечно, он как минимум легенда, а то и отец-основатель того спортивного НТВ, которое мы помним. И люди, которые учились у него, до сих пор работают в индустрии, и они одни из лучших. Конечно, это большой человек, и его утрата для всего спортивного мира, мне кажется, не только для комментаторского, стала большой, — сказал Аршавин.

Василий Уткин умер в возрасте 52 лет 19 марта 2024 года.