Балахнин считает, что «Ростову» будет тяжело во второй части РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением, сможет ли команда Валерия Карпина удержаться в верхней части таблицы РПЛ во второй части сезона.

«Конечно, «Ростову» будет тяжело во второй части сезона. Есть группа команд, которые навяжут борьбу, плюс многие усилились, а «Ростов» — нет. Команде Карпина будет непросто, но у них есть запас в шесть очков, это хороший задел. В команде много молодых, некоторые уже себя хорошо зарекомендовали, но думаю, что сейчас «Ростов» показывает свой максимум. Не знаю, смогут ли он прибавить. Поэтому посмотрим, как «Ростов» себя проявит, но, кажется, им будет очень нелегко», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 17 туров «Ростов» идет на третьем месте в РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).