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Сегодня, 15:44

«Локомотив» выплатил 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Локомотив» заплатил самарским «Крыльям Советов» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.

18-летний Сергей Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и забил три мяча, а также сделал одну результативную передачу. В целом за «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 Пиняев провел 15 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Максим Глушенков, в свою очередь, провел 20 матчей в первой части сезона. Он забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-vy-platil-400-mln-rublej-za-pinyaeva-i-glushenkova/
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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В «Крыльях» подтвердили, что «Локомотив» заплатил 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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