«Локомотив» выплатил 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова

«Локомотив» заплатил самарским «Крыльям Советов» за переход нападающих Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, до конца января «Локомотив» выплатил «Крыльям Советов» 400 миллионов рублей за переход Пиняева и Глушенкова. Это значит, московский клуб полностью закрыл сделку без рассрочек.

18-летний Сергей Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и забил три мяча, а также сделал одну результативную передачу. В целом за «Крылья Советов» в сезоне-2022/23 Пиняев провел 15 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Максим Глушенков, в свою очередь, провел 20 матчей в первой части сезона. Он забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.