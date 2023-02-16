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Сегодня, 16:37

Экс-игрок «Химок» Камышев высказался о своем будущем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник Илья Камышев сообщил, что в данный момент нет понимания по поводу его будущего.

«Мое будущее? Пока ничего не ясно, поиск клуба продолжается. Сейчас продолжаю заниматься индивидуально с тренером, поддерживаю форму», — приводит слова Камышева «РБ Спорт».

5 января футболист расторг соглашение с «Химками» по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне 25-летний российский полузащитник провел 10 матчей во всех турнирах за химчан и отметился 1 результативной передачей.

Камышев выступал за подмосковный клуб с октября 2020 года. До этого он играл за «Чертаново» и вторую команду «Зенита».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-kamy-shev-moe-budushhee-poka-nichego-ne-yasno/
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Локомотив

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