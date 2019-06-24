Баду из "Вольфсбурга" - на сборе "Спартака" в Австрии, Боккетти остался в Москве

После утреннего перелета из Москвы в Грац "Спартак" благополучно добрался до местечка Лойперсдорф и сразу же приступил к интенсивной работе, информирует официальный сайт клуба.
Австрийский сбор начался с полуторачасовой тренировки: после растяжки и беговой работы футболисты разбились на три команды и провели несколько двусторонних матчей на вылет.
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов взял в Штирию 29 футболистов.
На просмотре находится 22-летний немецкий полузащитник Малкольм Баду из "Вольфсбурга". Он может сыграть на обоих флангах в обороне и полузащите. Ранее хавбек привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии.
Защитник Сальваторе Боккетти остался в Москве и тренируется индивидуально.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-06-24-pervaya_trenirovka_v_shtirii/