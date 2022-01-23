«Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»
«Зенит» оштрафует нападающего Азмуна из-за подписания контракта с немецким «Байером»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул расположение российского клуба и отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив об этом руководство клуба и тренерский штаб. Таким образом, он нарушил медицинский протокол клуба.
Теперь игрока ждет приличный штраф, утверждает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 27-летний иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдет в команду из Леверкузена летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».
Источник: https://www.championat.com/
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
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Уфа
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|
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Сочи
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|П
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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|2
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