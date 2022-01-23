«Зенит» оштрафует Азмуна из-за подписания контракта с «Байером»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул расположение российского клуба и отправился на подписание контракта с «Байером», не предупредив об этом руководство клуба и тренерский штаб. Таким образом, он нарушил медицинский протокол клуба.

Теперь игрока ждет приличный штраф, утверждает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 27-летний иранский футболист подписал контракт с немецким клубом до 2027 года. Азмун перейдет в команду из Леверкузена летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».