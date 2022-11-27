Ассистент Абаскаля получил красную карточку во время матча Кубка России с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Владимир Слишкович получил красную карточку во время матча 6-го тура групповой стадии Кубка России против «Зенита».

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил специалиста за споры с судейской бригадой.

39-летний Слишкович работает в «Спартаке» с июня 2022 года, он является ассистентом главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.