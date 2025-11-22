Футбол
Сегодня, 19:46

Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Оставить Романова до конца сезона? Ребята, не торопитесь»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов подвел итоги матча против ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.

— Останется ли Романов до конца зимы?

— Сложно сказать. После такого матча.

— Можно его оставить главным до конца сезона?

— Ребята, не торопитесь

— Болели за ЦСКА или за «Спартак»?

— По улыбке видите

«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.

Вадим Романов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
