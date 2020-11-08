Интимное видео с Дзюбой попало в сеть

В соцсетях и Телеграм-каналах получило распространение видео интимного характера с человеком, похожим на форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

На минутном ролике мужчина лежит на кровати в комнате (не исключено, отеля). При этом он занимается мастурбацией, снимая процесс на телефон.

Кто именно распространил запись и когда она была сделана, неизвестно. Также нет подтверждения, что на видео именно Дзюба и это не является монтажем.

По этическим соображениям мы не публикуем само видео.

Мы обратились за комментариями по поводу ситуации в ФК «Зенит». На момент публикации ответ получен не был.