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Интимное видео с Дзюбой попало в сеть

09:45
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В соцсетях и Телеграм-каналах получило распространение видео интимного характера с человеком, похожим на форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

На минутном ролике мужчина лежит на кровати в комнате (не исключено, отеля). При этом он занимается мастурбацией, снимая процесс на телефон.

Кто именно распространил запись и когда она была сделана, неизвестно. Также нет подтверждения, что на видео именно Дзюба и это не является монтажем.

По этическим соображениям мы не публикуем само видео.

Мы обратились за комментариями по поводу ситуации в ФК «Зенит». На момент публикации ответ получен не был.

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