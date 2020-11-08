Интимное видео с Дзюбой попало в сеть
В соцсетях и Телеграм-каналах получило распространение видео интимного характера с человеком, похожим на форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.
На минутном ролике мужчина лежит на кровати в комнате (не исключено, отеля). При этом он занимается мастурбацией, снимая процесс на телефон.
Кто именно распространил запись и когда она была сделана, неизвестно. Также нет подтверждения, что на видео именно Дзюба и это не является монтажем.
По этическим соображениям мы не публикуем само видео.
Мы обратились за комментариями по поводу ситуации в ФК «Зенит». На момент публикации ответ получен не был.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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