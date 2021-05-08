Глушаков ждет возвращения Карреры в «Спартак»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, скорее всего, в шутку заявил, что ждет возвращения экс-тренера красно-белых Массимо Карреры в «Спартак». Об этом футболист написал в диалоге с подписчиками в Instagram под постом «СЭ» о чемпионстве «Спартака» в 2017 году.
glushak8: Было время. Интересно,теперь когда Спартак выиграет ?
avzal._.rv: когда вернется Каррера, которого ты слил.
glushak8: (плачущий от смеха смайлик) я жду.
Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года, расторгнув контракт с клубом. Осенью 2018 года хавбек стал участником конфликта с возглавлявшим на тот момент красно-белых Массимо Каррерой, который отстранил футболиста от работы с основным составом. Хавбек в 2018 году лайкнул в Instagram видео, в котором актер Дмитрий Назаров критикует итальянского специалиста.
Вскоре он был переведен в дубль, но вернулся в основу после увольнения итальянца. После ухода Карреры Глушаков вернулся в основу, однако фанаты «Спартака» негативно восприняли это.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. 19 апреля 56-летний итальянец был уволен из «Бари», где работал с февраля 2021 года. 21 апреля агент Карреры, Андреа Д'Амико заявил, что специалист готов вернуться в Россию.
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