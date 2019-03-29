"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" в гостевом матче премьер-лиги благодаря голу Джорджевича

"Арсенал" с минимальным счетом победил "Крылья Советов" в матче 21-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Лука Джорджевич.

"Арсенал" набрал 30 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Крылья" с 24 баллами располагаются на 11-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Арсенал" (Тула) - 0:1 (0:0)

Гол: Джорджевич, 66.

"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Зотов, Бурлак, Рохель, Денисов (Яковлев, 60), Самедов, Тимофеев, Шишкин, Ананидзе (Ткачук, 74), Канунников, Корниленко (Шейдаев, 73).

"Арсенал" (Тула): Левашов (Нигматуллин, 24), Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, Бакаев, Кадири, Горбатенко, Ткачев (Берхамов, 86), Мирзов, Джорджевич.

Предупреждения: Джорджевич, 2. Хагуш, 9. Комбаров, 17. Корниленко, 27. Бурлак, 54. Ткачев, 54. Горбатенко, 79. Шишкин, 80. Самедов, 82. Нигматуллин, 89.

Судьи: Матюнин. Аверьянов (оба - Москва), Глот (Ярославль).

29 марта. Самара. Стадион "Самара Арена".

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