Отец Агаларова прокомментировал пятиматчевую безголевую серию сына

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал безголевую серию футболиста.

«Пять игр в РПЛ Гамид не забивает. Но на сборах отличался. Против «Нижнего» он мне понравился, был хороший момент, когда он открылся, здорово пробил, но мяч не залетел. Ничего страшного не происходит, надо работать дальше, вылазить из этой ситуации.

Главное — делать все правильно. Голы к сыну придут. Да, в первом круге залетало, но не всн. Как нападающий он делает все правильно, он прибавил в подыгрыше", — приводит слова Руслана Агаларова «Чемпионат».

Нападающий «Уфы» с 13 голами возглавляет гонку бомбардиров РПЛ. На втором месте игрок «Зенита» Артем Дзюба (10 голов).

Сегодня, 12 марта, «Уфа» сыграла вничью с «Нижним Новгородом» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.