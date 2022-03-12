«Арсенал» — «Динамо»: Эванс Кангва сравнял счет. Гол был засчитан после подсказки ВАР

Нападающий «Арсенала» из Тулы Эванс Кангва забил гол в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». Он сравнял счет в первом тайме — 1:1.

Кангва получил передачу от Джордже Деспотовича и из пределов штрафной точно пробил в нижний угол. Изначально главный арбитр встречи Ян Бобровский отменил взятие ворот, так как зафиксировал офсайд у Деспотовича, но после подсказки ВАР все же засчитал гол.