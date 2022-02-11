Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что болельщики московского «Спартака» писали ему угрозы после стычки с игроком красно-белых в одном из матчей РПЛ.

— У тебя есть хейтеры?

— Да, запросы в директе читаю — там и положительные, и отрицательные сообщения. Ничего сверхъестественного не пишут: «Ты не уровень сборной, такие матчи и показывают твой реальный уровень». Не знаю, наверное, пытаются задеть. В игре со «Спартаком» я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся».

18-летний футболист выступает в составе московского клуба с 2020 года. «Динамо» (36) после 18 туров РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» (38) на 2 очка.

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