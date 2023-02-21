Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:31

Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko!
Фото Окко
1/2

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай», утверждает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за 19-летнего россиянина 13 миллионов евро и намерен предложить футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год.

14 февраля турецкое издание Gezen Dokuz сообщало, что «Динамо» и «Галатасарай» достигли принципиальной договоренности о трансфере полузащитника.

Зимнее трансферное окно в Турции закрылось 18 февраля, трансфер может состояться только летом, после завершения сезона-2022/23.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko!

Арсен Захарян — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
8
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»
Бикфалви: «Думаю, я уже стал русским!»
Алексей Попов считает, что Захаряну стоит перейти в «Галатасарай»
Бикфалви: «Бан России меня не удивил — Западная Европа каждый день давила на ФИФА»
Бикфалви: «Клубы из Европы предлагали приостановить контракт с «Уралом». Я не мог так поступить»
Бикфалви: «Гончаренко — один из лучших тренеров в моей карьере. Он и Георге Хаджи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бикфалви: «Если бы не футбол, стал бы художником»

Бикфалви: «Думаю, я уже стал русским!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости