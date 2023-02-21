Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай», утверждает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить за 19-летнего россиянина 13 миллионов евро и намерен предложить футболисту контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год.

14 февраля турецкое издание Gezen Dokuz сообщало, что «Динамо» и «Галатасарай» достигли принципиальной договоренности о трансфере полузащитника.

Зимнее трансферное окно в Турции закрылось 18 февраля, трансфер может состояться только летом, после завершения сезона-2022/23.

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Арсен Захарян — воспитанник «Динамо». В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.