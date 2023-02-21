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Бикфалви: «Если бы не футбол, стал бы художником»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем интересе к живописи.

— Твоя вторая страсть — искусство. Ты до сих пор рисуешь?

— Да, но в последнее время — в основном с детьми. Потому что, как только берусь за большую картину, они прибегают, и начинается хаос. Так что могу набросать небольшие скетчи, но для серьезных работ просто не хватает времени.

На самом деле именно футбол — вторая страсть. А первая — искусство. И если бы не сложилась большая карьера, я бы, конечно, стал художником.

— Откуда такое увлечение живописью?

— Так вышло, что я унаследовал оба семейных увлечения: искусство и спорт. Мой папа создавал скульптуры и писал картины. Причем делал это гораздо лучше меня. А дядя и дедушка играли в футбол. В роду были или футболисты, или люди искусства: художники, фотографы, скульпторы.

— Сколько у тебя картин?

— Очень много, я даже не считал. Мы с женой обожаем искусство — не только картины. Если путешествуем, часто что-нибудь покупаем и привозим домой.

Всемирно известные галереи пока не объездил, потому что в отпуске стараюсь проводить время с близкими дома. Но когда завершу карьеру, выделю год или два на то, чтобы попутешествовать и посетить выставки. В детстве был в Лувре — мне очень понравилось.

Кстати, здесь, в Дубае, есть классная выставка. Если любишь Да Винчи, ван Гога и японских художников, то обязательно сходи! Это мультимедийная галерея, где можно пошагово посмотреть, как создавались мировые шедевры. Я был в восторге.

Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 35-летний румын забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.

Эрик Бикфалви. «Думаю, я уже стал русским!» Искренний Эрик Бикфалви — о санкциях ФИФА, Украине и преданности «Уралу»

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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