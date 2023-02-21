Бикфалви: «Если бы не футбол, стал бы художником»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви рассказал о своем интересе к живописи.
— Твоя вторая страсть — искусство. Ты до сих пор рисуешь?
— Да, но в последнее время — в основном с детьми. Потому что, как только берусь за большую картину, они прибегают, и начинается хаос. Так что могу набросать небольшие скетчи, но для серьезных работ просто не хватает времени.
На самом деле именно футбол — вторая страсть. А первая — искусство. И если бы не сложилась большая карьера, я бы, конечно, стал художником.
— Откуда такое увлечение живописью?
— Так вышло, что я унаследовал оба семейных увлечения: искусство и спорт. Мой папа создавал скульптуры и писал картины. Причем делал это гораздо лучше меня. А дядя и дедушка играли в футбол. В роду были или футболисты, или люди искусства: художники, фотографы, скульпторы.
— Сколько у тебя картин?
— Очень много, я даже не считал. Мы с женой обожаем искусство — не только картины. Если путешествуем, часто что-нибудь покупаем и привозим домой.
Всемирно известные галереи пока не объездил, потому что в отпуске стараюсь проводить время с близкими дома. Но когда завершу карьеру, выделю год или два на то, чтобы попутешествовать и посетить выставки. В детстве был в Лувре — мне очень понравилось.
Кстати, здесь, в Дубае, есть классная выставка. Если любишь Да Винчи, ван Гога и японских художников, то обязательно сходи! Это мультимедийная галерея, где можно пошагово посмотреть, как создавались мировые шедевры. Я был в восторге.
Бикфалви выступает за «Урал» с января 2017 года. В сезоне-2022/23 35-летний румын забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2