Ари назвал нормальным переход Марио Фернандеса в «Зенит»: «Он еще молодой футболист!»

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари отреагировал на новость о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Не знаю, какие условия ему предложил «Зенит», но в современном футболе такие переходы — абсолютно нормально. Марио еще молодой футболист! Для ЦСКА было бы лучше, если бы он завершил карьеру. Ведь он провел в этом клубе много лет. Но иногда все бывает иначе», — сказал Ари «СЭ».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.