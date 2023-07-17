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Сегодня, 15:28

Ари назвал нормальным переход Марио Фернандеса в «Зенит»: «Он еще молодой футболист!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари отреагировал на новость о переходе защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Не знаю, какие условия ему предложил «Зенит», но в современном футболе такие переходы — абсолютно нормально. Марио еще молодой футболист! Для ЦСКА было бы лучше, если бы он завершил карьеру. Ведь он провел в этом клубе много лет. Но иногда все бывает иначе», — сказал Ари «СЭ».

17 июля пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Марио Фернандес
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 И В Н П +/- О
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
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 - : -
22.07 13:00
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 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
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 - : -
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