Арбитр Николаев считает, что в матче «Тамбов» — ЦСКА все решения приняты верно
Российский судья Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» оценил решения судейской бригады Виталия Мешкова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА (1:2).
В матче было назначено четыре пенальти, три из которых были реализованы.
«На мой взгляд, все решения были приняты правильно. Второй пенальти в ворота «Тамбова» назначен верно и разговоров тут быть не может. В моменте судье было тяжело увидеть руку, поэтому он и прибег к помощи ВАР. По современным трактовкам правил игры рукой — это чистейший одиннадцатиметровый», — сказал Николаев «СЭ».
Этот матч стал первым для ховатского специалиста Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА.
(Артем Бухаев)
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