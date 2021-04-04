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«Тамбов» — ЦСКА: все голы матча

17:06
«Тамбов» — ЦСКА. Фото ФК «Тамбов», twitter.com/fctambov6
«Тамбов» — ЦСКА. Фото ФК «Тамбов», twitter.com/fctambov6
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«Тамбов» в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ принимает ЦСКА.

16-я минута. Артем Архипов — с пенальти — 1:0

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

26-я минута. Никола Влашич — с пенальти — 1:1

Тамбов — ЦСКА

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