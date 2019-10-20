Антон Шунин: «Будем исправлять турнирную ситуацию»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин после ничейного результата с «Краснодаром» (1:1) в матче 13-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. 32-летний россиянин

— Очень важный момент, считаю, что у нас сегодня много всего получалось, — сказал Шунин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Времени было мало, чтобы кардинально изменить игру. Уверен, что у нас все получится, будем исправлять турнирную ситуацию. Новый рисунок «Динамо»? Все профессионалы, все понимают ситуацию. Хотели выиграть эту игру, в начале после гола немного сели, так как вели в счете. После пропущенного гола пошли вперед, считаю, что местами выглядели достойно. Будем двигаться в правильном направлении дальше.

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