Защитник «Динамо» Скопинцев прокомментировал разгром «Торпедо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) во втором туре РПЛ.

«Нам надо было побеждать. Календарь очень насыщенный. Как я понимаю, в этом году будет больше матчей. Хорошо, что в игре с «Торпедо» все получилось. Такая уверенная победа? Мы дома играли, у нас бывали такие матчи и в прошлом году.

Все переживали за центр защиты? Видишь, как получилось! Получается, они — красавцы. Настроились, провели уверенный матч», — сказал Скопинцев «СЭ».