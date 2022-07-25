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Защитник «Динамо» Скопинцев прокомментировал разгром «Торпедо»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) во втором туре РПЛ.

«Нам надо было побеждать. Календарь очень насыщенный. Как я понимаю, в этом году будет больше матчей. Хорошо, что в игре с «Торпедо» все получилось. Такая уверенная победа? Мы дома играли, у нас бывали такие матчи и в прошлом году.

Все переживали за центр защиты? Видишь, как получилось! Получается, они — красавцы. Настроились, провели уверенный матч», — сказал Скопинцев «СЭ».

В следующем туре «Динамо» 30 июля на выезде сыграет против «Факела». «Торпедо» в гостях 31 июля встретится с «Крыльями Советов».

Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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