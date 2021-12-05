Андрей Воронин: «Меня сейчас с Захаряном сравнивать неправильно»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна в крупный европейский клуб.

— Вы говорили, не трогайте пацана, дайте ему спокойно развиваться. Вы очень рано уехали в Европу и понимаете, что нужно это делать как можно раньше?

— Я стал футболистом в Германии. А он стать футболистом в Германии не может, потому что, здесь играл до 18 лет. Меня сейчас с Захаряном сравнивать неправильно. Я в 15 лет уже играл в юношеской школе, плюс язык выучил. Не факт, что для него лучше сейчас ехать в Европу. Лучше ехать туда, когда у тебя есть определенный опыт. Если Захаряна условно будет брать «Дортмунд», вы уверены, что он будет там играть сразу в составе?

— Нет.

— Зачем вы тогда этот вопрос задаете? Вот надо приезжать в Европу, чтобы играть в составе. У Арсена для этого все есть. Ему нужен опыт в Чемпионате России, в еврокубках, где он еще не играл: он только два матча сыграл в сборной против европейских команд. Все впереди. Всему свое время. Не надо спешить никуда. Лучше уехать позже и задержаться, чем уехать раньше и вернуться назад.

— Если не «Дортмунд», а другой клуб?

— А зачем? У него все хорошо в «Динамо». Команда сейчас идет на втором месте. Дай бог они на следующий год будут играть в еврокубках. Это для него новая ступень, как для многих футболистов, которые играют в «Динамо». Дальше мы уже будем смотреть. Он, особенно, будет решать. Если он готов уже сейчас ехать, и есть предложение, то он сам должен принимать это решение. Я, поиграв там, и, поиграв здесь, считаю, что ему ещё рано ехать туда. Он не готов, — передают слова Воронина корреспонденты «СЭ» Антон Иванов и Севастиан Терлецкий.