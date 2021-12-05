Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Ему до Клаудиньо еще далеко». Воронин сравнил Захаряна с бразильцем

20:14
Теги:

Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России (2:0) поделился свои мнение о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо, передают корреспонденты «СЭ» Антон Иванов и Севастиан Терлецкий.

Кроме того, Воронин выделил нападающего бело-голубых Арсена Захаряна.

— Вы сказали, что Клаудиньо — исключительный футболист. Можно ли рассматривать матч с «Зенитом», как противостояние Клаудиньо и Захаряна?

— Да не, я так не считаю. Нельзя проводить такие параллели. Игра с «Ростовом» в очередной раз показала, насколько Клаудиньо важен для «Зенита». Если бы его не было, я думаю, сине-бело-голубые бы 2:2 не сыграли. У нас Захарян еще молодой игрок. Ему до Клаудиньо еще далеко. Захаряну надо играть, тренироваться, расти. Клаудиньо же все-таки олимпийский чемпион, на всякий случай. Это будет не противостояние Клаудиньо и Захаряна, а матч между «Зенитом» и «Динамо». Посмотрим, кто будет сильнее в этот раз.

— Кого бы вы назвали лучшим футболистом России 2021 года, кто должен получить золотой русский мяч?

— Я уже не помню, что было до лета, если честно. Что касается отрезка этого сезона, как молодого игрока, я бы выделил Захаряна, потому что он и в сборную попал. Дай бог, чтобы он прогрессировал, не останавливался, развивался. И Россия тогда получит очень хорошего футболиста на многие годы.

Напомним, матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря на ВТБ Арене в Москве (начало — в 14.00 мск.).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 1
Краснодар 2
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
Умер продюсер Марк Рудинштейн
1
0