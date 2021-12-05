«Ему до Клаудиньо еще далеко». Воронин сравнил Захаряна с бразильцем

Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» в матче 17-го тура чемпионата России (2:0) поделился свои мнение о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо, передают корреспонденты «СЭ» Антон Иванов и Севастиан Терлецкий.

Кроме того, Воронин выделил нападающего бело-голубых Арсена Захаряна.

— Вы сказали, что Клаудиньо — исключительный футболист. Можно ли рассматривать матч с «Зенитом», как противостояние Клаудиньо и Захаряна?

— Да не, я так не считаю. Нельзя проводить такие параллели. Игра с «Ростовом» в очередной раз показала, насколько Клаудиньо важен для «Зенита». Если бы его не было, я думаю, сине-бело-голубые бы 2:2 не сыграли. У нас Захарян еще молодой игрок. Ему до Клаудиньо еще далеко. Захаряну надо играть, тренироваться, расти. Клаудиньо же все-таки олимпийский чемпион, на всякий случай. Это будет не противостояние Клаудиньо и Захаряна, а матч между «Зенитом» и «Динамо». Посмотрим, кто будет сильнее в этот раз.

— Кого бы вы назвали лучшим футболистом России 2021 года, кто должен получить золотой русский мяч?

— Я уже не помню, что было до лета, если честно. Что касается отрезка этого сезона, как молодого игрока, я бы выделил Захаряна, потому что он и в сборную попал. Дай бог, чтобы он прогрессировал, не останавливался, развивался. И Россия тогда получит очень хорошего футболиста на многие годы.

Напомним, матч 18-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» пройдет 12 декабря на ВТБ Арене в Москве (начало — в 14.00 мск.).