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Андрей Воронин: «Для «Барселоны» Захарян еще сырой»

20:31
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» (2:0) сказал, что Арсену Захаряну рано переходить в «Барселону».

— Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».

— Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

— В каком чемпионате видите Арсена?

— Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь. Будет ли он в «Барселоне» или нет —это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.

— Как относитесь к мнению, что у «Зенита» слабое место — это центр обороны?

— На этой неделе мы будем разбирать «Зенит». Не так давно мы с ними играли. Проблемы есть у всех команд. «Зенит» тоже потерял много очков, где никто этого не ожидал. Позавчера они сыграли с «Ростовом» (2:2) этого результата никто не ожидал. Поэтому надо выходить и показывать свою игру, можно играть с любой командой

— Как вы относитесь к мартовскому переносу тура?

— Это важные матчи для страны. Будет все строится под РФС. Мы сейчас никак не сможем повлиять на это, нам нужно просто принять, что есть. Нужно готовиться, в любом случае мы сыграем все свои игры.

— Как вам жеребьевка?

— Могло быть хуже. Польша —очень сильная сборная, это будут тяжелые две игры, легких игр не будет, — передают слова Воронина корреспонденты «СЭ» Антон Иванов и Севастиан Терлецкий.

Захарян забил один из голов «Динамо» в матче с «Уфой».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Уфа
Голы
Макаров, 29 (1:0), Захарян, 86 (2:0)
Динамо
Шунин Паршивлюк Бальбуэна Ордец Кутицкий (Плиев, 89 ) Моро Грулев (Гладышев, 89 ) Макаров (Игбун, 87 ) Захарян Шиманьски (Тюкавин, 7 ) Фомин
Уфа
Беленов Никитин (Плиев, 46) Йокич (Милетич, 73) Ботака-Иобома Журавлев Фищенко Мрзляк (Алиев, 46) Камилов (Голубев, 65) Кротов Агаларов (Саплинов, 46) Касинтура
Предупреждения
Грулев 45  -  Ботака-Иобома 75, Беленов 81
Удаления
Кротов 6, Касинтура 36
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Хатуев (Грозный) Иванов (Кострома)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону)

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