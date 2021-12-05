Андрей Воронин: «Для «Барселоны» Захарян еще сырой»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин после победы над «Уфой» (2:0) сказал, что Арсену Захаряну рано переходить в «Барселону».

— Читали ли вы интервью Захаряна? Арсен сказал, что он кайфует от «Динамо», но, судя по тому, чего он хочет, он хочет в «Барселону».

— Я тоже хочу в «Барселону». Что дальше?

— В каком чемпионате видите Арсена?

— Я его еще нигде не вижу, я его вижу только в «Динамо». Через неделю еще не факт, что он будет играть в стартовом составе. У него контракт с «Динамо», он должен быть сконцентрирован здесь. Будет ли он в «Барселоне» или нет —это фантастика, дай бог чтобы это когда-то сбылось, но не сейчас точно. Для «Барселоны» он сырой.

— Как относитесь к мнению, что у «Зенита» слабое место — это центр обороны?

— На этой неделе мы будем разбирать «Зенит». Не так давно мы с ними играли. Проблемы есть у всех команд. «Зенит» тоже потерял много очков, где никто этого не ожидал. Позавчера они сыграли с «Ростовом» (2:2) этого результата никто не ожидал. Поэтому надо выходить и показывать свою игру, можно играть с любой командой

— Как вы относитесь к мартовскому переносу тура?

— Это важные матчи для страны. Будет все строится под РФС. Мы сейчас никак не сможем повлиять на это, нам нужно просто принять, что есть. Нужно готовиться, в любом случае мы сыграем все свои игры.

— Как вам жеребьевка?

— Могло быть хуже. Польша —очень сильная сборная, это будут тяжелые две игры, легких игр не будет, — передают слова Воронина корреспонденты «СЭ» Антон Иванов и Севастиан Терлецкий.

Захарян забил один из голов «Динамо» в матче с «Уфой».