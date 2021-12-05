«Сочи» — «Краснодар»: Крыховяк получил красную карточку
20:48
Капитан «Краснодара» Гжегож Крыховяк получил красную карточку в конце второго тайма матча 17-го тура Тиньковв РПЛ против «Сочи».
Поляк пошел в опасный подкат в центре поля. Главный арбитр встречи Сергей Карасев сразу удалил его.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
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