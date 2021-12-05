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«Сочи» — «Краснодар»: Крыховяк получил красную карточку

20:48
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Капитан «Краснодара» Гжегож Крыховяк получил красную карточку в конце второго тайма матча 17-го тура Тиньковв РПЛ против «Сочи».

Поляк пошел в опасный подкат в центре поля. Главный арбитр встречи Сергей Карасев сразу удалил его.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
Краснодар
Голы
Кассьерра, 19 (1:0), Классон, 23 (1:1), Классон, 53 (1:2)
Сочи
Адамов Родригау Цаллагов Юрганов Заика (Жоаузинью, 68 ) Маргасов Прохин Юсупов (Ангбан, 74 ) Бурмистров (Барсов, 74 ) Нобоа Кассьерра (Попов, 84 )
Краснодар
Сафонов Сорокин Рамирес (Чернов, 60) Петров Крыховяк Ионов (Спаич, 89) Классон Кайо Черников Сперцян (Рейхмен, 90) Ильин (Вилена, 74)
Предупреждения
Прохин 33  -  Рамирес 26, Черников 73, Вилена 79
Удаления
Крыховяк 87
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Шадыханов (Москва) Чельцов (Москва) Пустовойтова (Москва)

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры