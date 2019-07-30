Андрей Тихонов: "Некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды"

Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов оценил трансферную политику команды этим летом.

– Некоторые футболисты "Спартака" – это не уровень команды, которая борется за чемпионство. И те ошибки, которые мы видим, тому подтверждение, – приводит слова Тихонова "Российская газета".

– Из "Спартака" продолжают уходить опытные футболисты. Не кажется, что перестройка проходит слишком стремительно?

– Кто-то смотрит на ЦСКА, который обновился наполовину и при этом довольно неплохо выглядел в том сезоне. Наверно, для кого-то такой пример может оказаться заразительным. Мол, даже с такой перестройкой можно обойтись без потери места в еврокубках. Но, я думаю, не всегда так получается. Когда ты отдаешь своих лидеров, как Зе Луиш, Промес, то нужно делать соответствующие замены. Если ты, конечно, хочешь побеждать. Если вы убираете системного футболиста, сложно сделать так, чтобы "Спартак" не просто остался таким, а стал еще лучше.

– Ваше мнение в целом о нынешней трансферной кампании "Спартака"?

– Когда руководство меняется, с новыми людьми вдруг появляются новые футболисты. Тот же Баду из третьего дивизиона, я слышал, как-то связан агентскими делами с новым спортивным директором "Спартака". Я лично этот трансфер не понимаю. Понсе? Посмотрим. Двигается он вроде хорошо, но от него ждут голов. Спартаковских болельщиков надо в себя еще влюбить. Нападающий это может сделать только решающими голами и победами, а не просто беготней. Зе Луиш, может, не сверхмного забивал, но нередко делал это в решающие моменты, потому его и любили. Мирзов? Человек сборы с командой не прошел. У него, конечно, есть какой-то уровень, но "Спартак" – команда специфическая, не каждому в ней удается свой уровень показать.