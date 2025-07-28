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Талалаев сомневался, что Солари выйдет с первых минут: «Он смотрится здорово, когда у него есть свободные зоны»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился мнением о составе «Спартака» на матч 2-го тура РПЛ. Калининградцы победили со счетом 3:0.

— А вы ждали от Станковича именно такого состава — с Заболотным в роли центрфорварда?

— Были две позиции, которые вызывали определенные вопросы: Солари или Ливай Гарсия и Заболотный или Угальде. А остальное в целом читалось. Против Махачкалы красно-белые играли в хороший футбол. Мы к нему и готовились.

— Почему сомневались, что Солари попадает в старт?

— Размышляли. Он смотрится здорово, когда у него есть свободные зоны. Считал, что в «Спартаке» понимают, что мы таких зон аргентинцу особо не предоставим.

— То есть ранняя замена именно Солари после удаления Заболотного для вас сюрпризом не стала?

— Честно говоря, концентрировался на игре «Балтики», на нашем плане на этот матч. Мы прежде всего отталкивались от себя. Стояла задача двигать мяч быстрее.

Андрей Талалаев.«Не нравится, что Заболотного называют мемом. Он был одним из самых заряженных в «Спартаке». Талалаев — о победе «Балтики»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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