Талалаев сомневался, что Солари выйдет с первых минут: «Он смотрится здорово, когда у него есть свободные зоны»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился мнением о составе «Спартака» на матч 2-го тура РПЛ. Калининградцы победили со счетом 3:0.

— А вы ждали от Станковича именно такого состава — с Заболотным в роли центрфорварда?

— Были две позиции, которые вызывали определенные вопросы: Солари или Ливай Гарсия и Заболотный или Угальде. А остальное в целом читалось. Против Махачкалы красно-белые играли в хороший футбол. Мы к нему и готовились.



— Почему сомневались, что Солари попадает в старт?

— Размышляли. Он смотрится здорово, когда у него есть свободные зоны. Считал, что в «Спартаке» понимают, что мы таких зон аргентинцу особо не предоставим.

— То есть ранняя замена именно Солари после удаления Заболотного для вас сюрпризом не стала?

— Честно говоря, концентрировался на игре «Балтики», на нашем плане на этот матч. Мы прежде всего отталкивались от себя. Стояла задача двигать мяч быстрее.

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