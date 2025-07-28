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Талалаев — о судействе в матчах «Спартака»: «Казарцев и Карасев были последовательны»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» поделился мнением о судействе в матчах «Спартака». Во втором туре калининградцы победили красно-белых со счетом 3:0.

— Вторая желтая карточка Маркиньосу довольно дискуссионная. Некоторые специалисты считают, что бразильца нельзя было удалять, так как Саусь, на котором он сфолил, залез в офсайд.

— Не обсуждаю судейские решения. Вы же знаете, что нам нельзя критиковать, ругать арбитров. Можно только хвалить.

— То есть не готовы ответить на вопрос, понравилась ли вам работа Карасева?

— Понимаете, дело ведь не в отдельных эпизодах, решениях. А в той линии поведения, которую выбирает тот или иной арбитр. Я был на матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала. И мне было абсолютно понятно то, что делал Казарцев. Поэтому я его и похвалил потом в телестудии. Рефери сразу же задал определенную планку ведения единоборств и следовал ей все 90 минут.

То же самое было и в нашем матче с красно-белыми. И наши футболисты, и хозяева наказывались карточками в схожих ситуациях. Это и называется — последовательность. Если же вижу, что к одной команде предъявляются одни требования, а к другой — иные, я могу об этом сказать во всеуслышание. Но со «Спартаком» такого не было.

Андрей Талалаев.«Не нравится, что Заболотного называют мемом. Он был одним из самых заряженных в «Спартаке». Талалаев — о победе «Балтики»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
Сергей Карасев (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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