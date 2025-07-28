Талалаев назвал главные причины разгрома «Спартака»: «Москвичи включились, когда остались вдесятером»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил победу команды над «Спартаком» (3:0) во втором туре РПЛ.

— Спустя некоторое время после громкой победы можете сформулировать основную причину такого результата?

— Первое — очень хорошая работа моих футболистов. То, что они показали во втором туре кряду, — близко к нашему идеалу. Второе — правильный план на игру. Ну и, как мне показалось, «Спартак» нас немного недооценил.

— Это сразу бросилось в глаза?

— Ну да. Видно было, что москвичи включились, когда остались вдесятером. Вот тогда мы и увидели истинный уровень футболистов «Спартака».

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